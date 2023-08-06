6 عروض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح مساء اليوم.. منها «سالب واحد»

تشهد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض، مساء اليوم الأحد، عددا من العروض المسرحية التي تنافس ضمن مسابقة العروض، وتضم نحو 37 عرضًا، ومن المقرر إعلان اسماء الفائزين في حفل ختام المهرجان يوم 14 أغسطس الجاري.

ويقوم بمشاهدة العروض المسرحية المنافسة، أعضاء لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الفنان أشرف عبدالغفور، وتضم العضوية كل من الفنان مجدي كامل، والمؤلف نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والناقد جرجس شكري، وسحر محمود حلمي.

بداية العروض المسرحية السادسة مساء اليوم

وتبدأ العروض المسرحية اليوم في الساعة 6 مساءً بمسرحية «القمر لو غاب» من إخراج حسين العشماوي، وذلك على مسرح السلام، وفي نفس الموعد عرض مسرحية «سالب واحد» على مسرح الغد، ومن إخراج عمرو جلال.

مسرحية «المشهد الأخير»

وفي الساعة 8 مساءً تُعرض مسرحية «المشهد الأخير»، من إخراج عمرو أشرف، وذلك على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، وفي نفس الموعد عرض مسرحية «مسافر ليل»، من إخراج أحمد علاء على مسرح السامر.

كما تعرض مسرحية «مارا صاد» من إخراج أشرف علي، في الساعة 8 مساءً بقاعة صلاح عبدالصبور على مسرح الطليعة، وفي الساعة 10 مساءً تعرض مسرحية «رأس العش»، من إخراج بدر الأحمدي بمركز الهناجر للفنون.