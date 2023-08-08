أسعار تذاكر حفل المطرب «أبو» في مكتبة الإسكندرية.. اعرف الموعد

يحيي الفنان أبو حفلا غنائيا كبيرا على هامش فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين بمكتبة الإسكندرية، وذلك الأحد 27 أغسطس الجاري في تمام الساعة 8 ونصف مساء على المسرح المكشوف.

أسعار تذاكر حفل أبو بمكتبة الإسكندرية

وطرحت الشركة المنظمة لحفل أبو أسعار التذاكر، والتي جاءت على فئة واحدة بـ200 جنيه.

تفاصيل حفلة أبو بالإسكندرية

وطرح أبو خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «دغدغة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية دغدغة للفنان أبو من كلمات أحمد حسن راوؤل، وألحان أبو، وتوزيع رامي سمير، وحرص على الترويج لأغنية «دغدغة»، عن طريق نشرها على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق:«اسمعوا دلوقت أغنية دغدغة على جميع منصات الاستماع كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أبو، توزيع رامي سميرميكس وماسترخالد سند، فواصل موسيقية رامي سمير».