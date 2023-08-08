فتح باب التقديم في جامعة مصر للمعلوماتية.. اعرف المصروفات الدراسية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية فتح باب التقديم والقبول المباشر، لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بها من على موقع الجامعة، وذلك وفقا لسياسات تطوير آليات نظام قبول الطلاب بالجامعات.

جامعة مصر للمعلوماتية

ويعتمد القبول في كليات جامعة مصر للمعلوماتية الـ4 ( الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامج وقد فتحت الجامعة برنامج الميكاترونكس هذا العام، على القواعد والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية

وجاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية كالتالي:-

كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 120,680 وذلك بعد تخفيض 30% هذا بخلاف المنح المتدرجة التي قررتها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث يمكن لهم الاختيار من بين المسارات التالية:* الأمن السيبراني* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية* الذكاء الاصطناعي* علوم وهندسة البيانات* هندسة البرمجيات* علوم الحاسب.

- كلية الهندسة وتبلغ قيمة الدراسة بها 126,420 بعد تخفيض 30% ، وذلك بخلاف المنح المتدرجة التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية: *الإلكترونيات والاتصالات* هندسة الحاسبات* هندسة الميكاترونيكس.

- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 35% بـ 106,730 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية:* تحليل الأعمال* إدارة تكنولوجيا الأعمال* التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية* ريادة الأعمال والابتكار* التمويل* المحاسبة.

- كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بعد تخفيض 35% بـ 122,980 جنيه، وذلك بخلاف نسبة المنح المتدرجة التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية: * التصميم التفاعلي* الرسوم المتحركة* تصميم الألعاب الالكترونية* فنون الوسائط الحديثة* التصميم الجرافيكي* تصميم تجربة المستخدم.

جدير بالذكر أن المصروفات الدراسية المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب الأجانب.

مميزات الدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية

وتوفر الدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية، الحصول على ميزة تنافسية لسوق العمل المحلي والدولي، أهمها الشهادات المزدوجة مع أعلى الجامعات العالمية تصنيفًا، بالاضافة للدراسة على يد نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس من كبرى الجامعات المصرية والأجنبية، والاهتمام بالتدريب التقني والعملي بالتعاون مع الصناعة، مع تشجيع مهارات الطلاب في كافة النواحي الأكاديمية والابتكارية والبحثية، حيث يتواجد الحرم الجامعي داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بجانب العديد من مؤسسات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من المراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة وحاضنة أعمال للشركات الناشئة، ومقار للشركات المحلية والعالمية والمخطط تواجدها في مدينة المعرفة.