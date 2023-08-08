«الهيروغليفية للمبتدئين».. ضمن القائمة القصيرة لجائزة جمال حمدان للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة، وصول كتاب «الهيروغليفية للمبتدئين: نهج ثوري»، الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، ترجمة الدكتور أحمد منصور؛ والدكتورة عزة عزت، إلى القائمة القصيرة لجائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية 2022/ 2023.

مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن اختيار مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، ترجمة هذا الكتاب، يأتي تزامنًا مع مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة في عام 1822، بالإضافة إلى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون في عام 1922 في وادي الملوك، لذلك فإن مكتبة الإسكندرية، وهي مؤسسة عالمية على أرض مصرية، تشاطر الاهتمام والاحتفال بالأحداث الدولية المهمة، إذ يعتبر عام 2022 هو عام «علم المصريات»، وانطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى مكتبة الإسكندرية، بأن دراسة اللغة المصرية القديمة هو حجر الزاوية ونقطة البدء لفهم الحضارة المصرية القديمة، ولتعزيز الإنتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لدى أبنائها، أصدرت هذا الكتاب المهم.

تعليم الهيروغليفية للمبتدئين

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، تهتم بتعليم اللغة المصرية القديمة، وتقديمها بشكل مبسط وواضح، ومفهوم للدارسين سواء للكبار أو الصغار، وهذا كان الدافع لاختيار هذا الكتاب، لأنه يعتمد على تعليم اللغة المصرية القديمة من خلال قراءة النصوص من على الآثار المصرية المحفوظة في مختلف المتاحف، ويُعد أحد أهم الكتب الذي يمكن للمبتدئ تعلم الهيروغليفية والاعتماد عليها بشكل رئيسي، وهو من أكثر الكتب طلبًا و انتشارًا في مجال تعليم الهيروغليفية، وهو مترجم عن النسخة الأصلية الإنجليزية Egyptian Hieroglyphs for Complete Beginners، لمؤلفه Bill Manley بيل مانيللي، عالم المصريات الشهير، وقد صدر عن دار النشر Thames and Hudson.