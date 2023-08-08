«القاهرة الإخبارية»: محامو رئيس وزراء باكستاني سابق يطلبون الإفراج عنه بكفالة

قدّم محامو رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، عمران خان، اليوم، طلبا للإفراج عنه بكفالة في التهمة التي أوقِفَ على إثرها خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك بعد ساعات من تقديم المحامين استئنافًا على عقوبة السجن 3 أعوام الصادرة في حقه بإحدى تهم الفساد، والتي بدأ تنفيذها داخل زنزانة صغيرة في حبس قديم يعود إلى مطلع القرن الماضي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأوقفت السُلطات في باكستان عمران خان، على خلفية واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة، حسب وكالة أنباء رويترز.

وقال محامي خان، إنّ موكله طعن على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وأكد المحامي نعيم بانجوتا، أنّ الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع قدّم للمحكمة العليا في إسلام آباد.