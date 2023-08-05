«القاهرة الإخبارية»: حكم بالسجن 3 سنوات ضد عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وسائل إعلام باكستانية، كشفت عن أن حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، صدر ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأرجعت التقارير صدور الحكم إلى بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، فيما أكد خبراء في القانون، أن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص «خان» في المشاركة بالانتخابات الوطنية، التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر المقبل.

وألقت الشرطة الباكستانية القبض على «خان» في لاهور، في أعقاب صدور الحكم.