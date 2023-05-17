عمران خان عبر تويتر: الشرطة تطوق منزلي ويمكن اعتقالي في أي وقت

نشر رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، رسالة مصورة اليوم الأربعاء، أكد فيها أن الشرطة تطوق منزله، وحذر من أنه قد يتم اعتقاله في أي وقت.

تدوينة على تويتر

وقال عمران خان، في رسالة بالفيديو على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، قبل قليل: «إن هذه ربما تكون أخر تدوينة لي على موقع تويتر قبل اعتقالي، لأن الشرطة طوقت منزلي».

تخوفات لما سيحدث في البلاد

وأضاف: «أخشى أن تكون باكستان على طريق الدمار، وأخشى أنه إذا لم نستخدم عقولنا الآن، فإننا ربما نصل إلى النقطة التى لا يمكننا فيها لم شمل بلادنا».