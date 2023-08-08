قائمة مبدئية لأسماء مرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته 2023-2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن القائمة المبدئية بأسماء مرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته «2023 -2026».

استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.

قوائم مبدئية بالمرشحين

وفي هذا الصدد وبالإشارة إلى صدور قرار رئيس الهيئة رقم 1460 لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين للاطلاع على القوائم المبدئية بالمرشحين.

فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية:

- جيهان يوسف كمال يعقوب، شركة إيجي تريند للتداول.

- أحمد سيد محمد إبراهيم، شركة فيصل للتداول.

- أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين، شركة نعيم للوساطة.

- رانية محمود على محمود الجندي، شركة أكيومن للتداول.

- عوني عبد العزيز يوسف علي، شركة وديان للسمسرة.

- معتز محسن محمد عبدالمنعم حسن عشماوي، شركة عربية أون لاين للوساطة.

للاطلاع على باقي الأسماء: https://2u.pw/WVgXXFU.