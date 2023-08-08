وزير العمل: نقف إلى جوار أي مصري بالخارج حتى يحصل على حقوقه المشروعة

استقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلًا إن الوزارة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج

واستمع وزير العمل، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العماليين التابعين لوزارة العمل بالخارج على الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد وزير العمل، أنَّ كل المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

شراكة وتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات

ومن جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .