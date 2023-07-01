ميناء دمياط: حركة الواردات من البضائع بلغت 43 ألف طن خلال 24 ساعة

أفادت هيئة ميناء دمياط، بأنها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، بحسب بيان صادر من المركز الإعلامي.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22984 طنا تشمل: 3000 طن رمل و9734 طن كلينكر و10250 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42954 طنا تشمل: 4950 طن ذرة و3800 طن خردة و4089 طن حديد و21500 طن قمح و3615 طن كسب فول صويا و5000 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3206 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172111 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3873 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1383 شاحنة.