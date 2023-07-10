وزير العمل: تحديث ورش «القومي للسلامة المهنية» بهدف تأهيل الشباب

تفقد وزير العمل حسن شحاتة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بميدان الحجاز، بمصر الجديدة، صباح اليوم، للوقوف على آخر مستجدات التطوير والنهوض بالمركز المتخصص في قضايا السلامة والصحة المهنية بالشرق الأوسط، والذي يعمل به 144 عاملا.

دعم ملف السلامة والصحة المهنية

ووفقا لبيان صحفي، زار الوزير المركز عقب توليه حقيبة وزارة العمل بنهاية العام الماضي 2022، ووجه بسرعة تطوير المناهج، اللوائح المنظمة للمركز، وكذلك البنية التحتية، بما يسمح له القيام بدوره، ومهامه في دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذي توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة، باعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة في المنشآت.

وأكد الوزير خلال جولته اليوم على بحث إمكانية نقل مديرية عمل القاهرة من حلمية الزيتون إلى مقر المركز، وسرعة تحديث بعض الورش لتعظيم الاستفادة منها في عمليات تدريب مهني على مهن يحتاجها سوق العمل بينها الحاسب الآلي، والطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، واللغات، والخياطة والتطريز، وغيرها من المهن.

آخر التطورات بشأن التوجيهات الخاصة بالتطوير

واستمع الوزير من أشرف مرزوق معاون الوزير، والمشرف العام على المركز إلى آخر التطورات بشأن التوجيهات الخاصة بالتطوير، والتي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية وبينها تطوير البنية التحتية للمركز من خلال بعض العمليات الإنشائية حيت يجري الآن تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المركز لتكون واجهة تليق باسمه، وكذلك تطوير حديقة ومدخل المركز، وأيضا تعديل اللوائح الخاصة بالعمل، وتقيم نتائج التعديلات وكيف أثرت على أهداف ومجريات العمل وتقديم خدمة أفضل في مجال السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان صحفي لوزارة العمل تأسس المركز بقرار رقم جمهوري 932 سنة 1969 تحت اسم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي، ثم عدل بالقرار رقم 333 لسنة 2003 باسم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويختص بمعاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.