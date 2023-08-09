«الإسكان» تعلن جدول تسليم وحدات سكن مصر بالعبور الجديد.. اعرف موعدك

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد تسليم وحدات سكن مصر المرحلة الثالثة، في مدينة العبور الجديدة، وفق جدول محدد يبدأ من يوم الأحد المقبل 13 أغسطس، حتى يوم الخميس 19 من شهر أكتوبر.

مواعيد تسليم الوحدات

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مواعيد تسليم الوحدات، وهي كالآتي:

تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29 أغسطس.

تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1 أكتوبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8 أكتوبر.

تسليم وحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر.

موقف المتخلفين عن التسليم

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك أيام مخصصة للذين تخلفوا عن الاستلام وفقا للمواعيد المذكورة سلفا، مشيرة إلى أن موعد التخلفات من الأحد 15 أكتوبر، حتى الخميس 19 أكتوبر، لافتة إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.