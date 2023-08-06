أحدث طروحات شقق الإسكان 2023.. حجز وحدات المرحلة الثانية بـ«نزهة الأندلس»

أعلن حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن أحدث طروحات شقق الإسكان 2023، لحجر الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس، بعدد 380 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء 22 أغسطس المقبل.

وحسب كراسة شروط مشروع نزهة الأندلس، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها؛ فإن تخصيص الوحدات السكنية يتم بأسبقية الحجز «أون لاين» على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان، وذلك في أحدث طروحات شقق الإسكان 2023.

أحدث طروحات شقق الإسكان: المساحات تبدأ من 130 مترا

وتصنف كراسة شروط المشروع، وحدات «نزهة الأندلس»، على أنها حي سكني راقي وتجمع عمراني متكامل الخدمات والمناطق التجارية والمرافق، وتبلغ مساحات المشروع من 130 إلى 150 متر مربع.

وتوضح الكراسة أن «نزهة الأندلس»، هو تجمع عمراني يهدف لتوفير الخصوصية والرفاهية، ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، بحيث تتوافر به المناطق المفتوحة، ليواكب المشروعات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحاط بسور.

100 ألف جنيه مقدم الحجز

ويسدد العميل مبلغ 100 ألف جنيه مصري كمقدم للحجز، في أحدث طروحات شقق الإسكان 2023 في نزهة الأندلس، بالإضافة إلى ألف جنيه رسوم تسجيل لا ترد، على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023، وفي حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء الحجز، يتم رد الوحدة السكنية، مع رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص.

ويتم إلغاء التخصيص أو التعاقد حال عدم سداد المتقدم للحجز والمسدد له الوحدة قيمة 17% من قيمة الوحدة خلال الفترة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الوحدة طبقًا لأسلوب السداد.