الثالثة علمي رياضة: أهلي لم يتفاجأوا من النتيجة.. وأريد التخصص في العمارة

تحدثت أروى حسام مدحت فوزي الثالثة على الجمهورية شعبة علمي رياضة، عن تفوقها في الثانوية العامة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع بقناة «الحياة».

تلقيها خبر تفوقها

عن كواليس تلقيها خبر حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وقالت: «كنت خارجة مع أصحابي، والوزير كلمني بلغني، وكان الأمر بالنسبة لي بمثابة صدمة حلوة للغاية، لأني لم أكن أتوقعها نهائيا».

الكلية التي ترغب بها

وأضافت أروى: «النتيجة كانت فوق توقعاتي، كنت أتوقع أني أحضر أكثر من 90%، لكني حققت 406 من 410، وأحب أن أدخل بين العمارة والديكور، فأحب التصوير والعمارة أكثر».

أما عن تواصل الوزير معها، فقالت إنها كانت في المؤتمر، وكان الشعور جيد للغاية، وأهلي لم يتفاجأوا من النتيجة بسبب تفوقها في السنوات السابقة، وأن نتائجها جيدة منذ بداية الدراسة، وأن أهلها دائما كانوا يشجعونها ويوفرون لها كل السبل والأجواء.