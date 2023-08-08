«الصحة» تحذر: السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمدخنين قائلة في تقرير توعوي لها، إن السجائر لا تساعد على تهدئة الأعصاب كما هو انتشر في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السجائر تعطي إحساسا لحظيا ومؤقتا فقط بالاسترخاء وتقلل الضغط العصبي لكنها لا تساهم في حل المشكلة المسببة للضغط العصبي.

الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

وأضافت «الصحة»، أن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين، لذلك يجب على المواطنين الإقلاع عن التدخين، حيث أنها عادة غير صحية ولها أضرار جسيمة على صحة الجسم بشكل عام، مشيرة إلى الخط الساخن الذي دشنته الوزارة لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين هو 16328.

100 يوم صحة تقدم المشورة والعلاج والكشف مجانا

وأوضحت الصحة أنه يمكن اللجوء إلى حملة «100 يوم صحة» وهي لا تقدم خدمة العلاج والكشف فقط بل أنها تعمل على تقديم التوعية الصحية في مختلف التخصصات للأعمار المختلفة، لافتة إلى وجود عيادات للإقلاع عن التدخين يمكن الذهاب إليها وطلب المساعدة للتخلص من العادة السيئة التي تؤثر على أجهزة الرئة خاصة القلب والرئة.

وتابعت الوزارة أن حملة «100 يوم صحة» توجد على مستوى محافظات الجمهورية في كل الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات الكبرى، مشيرة إلى أن الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 للرد على التساؤلات ومعرفة أقرب مكان يمكن الذهاب إليه والاستفادة من الخدمات الصحية للحملة.