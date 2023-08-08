التحفظ على طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على تنفيذ حملة لحماية المستهلك، أسفرت عن ضبط والتحفظ على طن من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تحرير 26 محضرا تموينيا

كما تمكنت الحملة من ضبط طن دقيق مدعم بعددٍ من المخابز السياحية، والمُخصص ضمن حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية في بني سويف، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، ومخالفات بيئية.

وتمكنت الحملة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وشارك في الحملة كل من فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، والدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر، التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.

لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف

وواصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري.