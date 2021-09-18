«حماية المستهلك»: خصصنا لجنة دائمة بمعرض «أهلا مدارس» لمراقبة الأسعار وحل شكاوى الزوار

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه خصص فرعا للجهاز داخل مقر معرض «أهلا مدارس»، المقام حاليا بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرض المعارض بمدينة نصر.

استقبال شكاوى زوار معرض «أهلا مدارس» وحلها بشكل فوري

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك لجنة دائمة متواجدة من الجهاز داخل مقر معرض «أهلا مدارس» من أجل استقبال شكاوى الزوار المترددين على المعرض، وحلها في نفس الوقت.

حسام الدين: الدورة الخامسة لمعرض «أهلا مدارس» الأكثر تنظيما

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، أن الدورة الحالية لمعرض «أهلا مدارس» تعد هي الخامسة للمعرض، مضيفا أن هذه الدورة على وجه التحديد تختلف تنطيميا عن أي دورة سابقة للمعرض، حيث جرى تنظيم أجنحة المعرض هذا العام بما يجعل لكل منتج جناح خاص به، وهو أمر لم يكن متبع في الدورات السابقة.

وأضاف «حسام الدين» أن هذا العام تم اختيار جميع العارضين المتواجدين حاليا بالمعرض بعناية شديدة، بناء على جودة منتجاتهم من الأدوات والمستلزمات المدرسية، موضحا أن المعرض يضم 210 عارضا، تختلف معروضاتهم من جميع المنتجات التي تخص العام الدراسي من مستلزمات مدرسية وأدوات مكتبية وكشاكيل وشنط وأحذية ومطهرات وكمامات، فضلا عن توفير العديد من المعلبات التي تخص الأغذية المدرسية، والتي وفرتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

%80 من منتجات «أهلا مدارس» صناعة مصرية

رئيس جهاز حماية المستهلك، نوه إلى أن منتجات معرض «أهلا مدارس» في دورته الحالية.. معظمها صناعة مصرية، وقال: 80% من منتجات معرض أهلا مدارس هذا العام هي صناعة مصرية، ويتم تصدير العديد منها للخارج، لتمتعها بجودة عالية، مؤكدا أن دور لجنة جهاز حماية المستهلك المتواجدة داخل المعرض هي الرقابة على أسعار وجودة المنتجات المعروضة، وحل الشكاوى فوريا.. إن وجدت.

كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح معرض «أهلا مدارس» مساء يوم الخميس الماضي 16 سبتمبر، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

ويستمر معرض «أهلا مدارس» في استقبال الجمهور من الزوار يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظم سنويا، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، معرض «أهلا مدارس» لتوفير كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مكتبية ودراسية، خلال العام الدراسي.. والمقرر له الانطلاق يوم 9 أكتوبر المقبل.