حركة تنقلات جديدة في قطاع الكهرباء بالغربية

أجرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات داخل عدد من الإدارات التابعة لقطاع كهرباء غرب محافظة الغربية، بعدما اعتمدها المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجاءت الحركة من أجل رفع مستوى الأداء ونهوض بالخدمات التي تقدمها الشركة.

تفاصيل حركة التنقلات

وشملت حركة تنقلات داخل قطاع كهرباء غرب محافظة الغربية، عودة المهندس أحمد الصياد حميدة عبد العزيز، الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا، إلى الإشراف على فرع كهرباء كفر الزيات مرة أخرى، والمهندس وليد محمد عبد الغني الزيات، الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف على قسمي الجهد المتوسط والمنخفض مركز طنطا، إلى الإشراف على فرع كهرباء مركز طنطا، والمهندس محمد سعيد بدر الدين الخماري، الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف على فرع كهرباء كفر الزيات، إلى مهندس بإدارة التفتيش الفني غرب الغربية.

كهرباء فرع قطور

كما تضمنت الحركة، نقل المهندس محمد إبراهيم السيد قمر الدولة أباظة، الوظيفة الحالية مهندس بالشئون الفنية بفرع كهرباء ثاني طنطا، إلى الإشراف على فرع كهرباء قطور، والمهندس محمود عبد الجليل عبد الحميد مخلوف، الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف على فرع كهرباء قطور، إلى مهندس بقطاع التحكم والوقاية والاتصالات بالديوان العام.