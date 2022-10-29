«جنوب الدلتا للكهرباء» تشارك بماكينات طوارئ لتأمين التغذية في مؤتمر المناخ

تستعد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات التحكم والشبكات بالمشاركة فى تأمين التغذية الكهربائية بشرم الشيخ قبل انطلاق مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في 6 من نوفمبر المقبل 2022 بإرسال ماكينتي طوارئ وفريق عمل متكامل، تحت إشراف المهندسة لمياء القاضى مدير عام التشغيل والمهندس حاتم خليل مدير إدارة الصيانة.

النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

يشمل النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 3 محافظات وهم «الغربية - المنوفية - القليوبية»، وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 ألف كم2 ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة حوالى 5.19 مليون مشترك.