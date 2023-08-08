ندوات توعوية وتسهيل الخدمات لذوي الهمم بحي الجمرك في الإسكندرية

الاهتمام بذوي الهمم من أصحاب الإعاقة أصبح من أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية ومن هذا المنطلق عقد حي الجمرك بالإسكندرية برئاسة المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، ندوة موسعة بعنوان «حقوق ذوي الإعاقة»، بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، تنفيذا لمبادرة «طاقة بلا إعاقة»، بالتنسيق بين مدير لجنة حماية الطفولة بالحي مع جمعية صبايا الخير للتنمية وجمعية رابطة المرأة العربية.

تسهيل خدمات ذوي الهمم

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الندوة تمت بحضور40 طفلا من ذوي الهمم و30 من أولياء الأمور، وخلال الندوة التوعية بالتربية الإيجابية للأطفال من ذوي الإعاقة والخدمات المتاحة التي توفرها الدولة لخدمة ومساعدة ذوي الهمم للنهوض بالمجتمع، والتأكيد خلال الندوة على تيسير أي معوقات تواجه ذوي الهمم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وجميع الخدمات التي يحتاج لها ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الحي وإداراته المختلفة.

ترشيد استهلاك المياه

وتابعت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي الجمرك، فعاليات التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة بالمركز التكنولوجي بديوان عام الحي بواسطة إدارة الوعي البيئي بشركة مياه الشرب، وتم التعريف بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه للحفاظ على موارد الدولة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين من شحن كروت والخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى بأنواعها، وعمل استقصاء خدمة عملاء وتوزيع كروت الخدمات المستحدثة إلكترونيا لجميع خدمات الشركة أونلاين.

إيقاف أعمال بدون ترخيص

وأشارت رئيس حي الجمرك، إلى أن حملات الحي مستمرة لوقف الأعمال التي تتم بدون الحصول على الترخيص اللازم وبالمرور الميداني على شوارع ومناطق الحي؛ تبين وجود أعمال ترميم بدون ترخيص بمحلين أحدهما بالعقار الكائن 48 شارع صفر، والآخر بالعقار الكائن 111 شارع الجزائر، فتوجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية للأماكن المذكورة وإيقاف الأعمال المخالفة فورًا والتحفظ على المواد المستخدمة ومستمرون في شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.