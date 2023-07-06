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طالب من ذوى الهمم يحصد الميدالية الفضية في بطولة عالمية للجودو بفنلندا

كتب:

عمرو رجب
10:17 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الطالب محمود سامي يرفع علم مصر في البطولة

الطالب محمود سامي يرفع علم مصر في البطولة

حصد الطالب محمود سامي عنتر، بالفرقة الثالثة في قسم التاريخ بكلية آداب بني سويف، على الميدالية الفضية في منافسات بطولة الجودو المقامة في دولة فنلندا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الطالب، ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين، على الميدالية الفضية في منافسات البطولة، ووجه التهنئة للطالب على تميزه، متمنيا له المزيد من التقدم والنجاح.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، بما يسهم في تميزهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المتنوعة.

 

 

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