الرقابة الصحية بالإسماعيلية: نستهدف تحسين الخدمات في المستشفيات وتطبيق الجودة

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمستشفى أورام الإسماعيلية لتعريف الأطباء والعاملين بأهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR في تقليل حدوث الضرر، وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية

وناقش الدكتور يوسف عامر مدير فرع الإسماعيلية في الهيئة العامة للرقابة الصحية بحضور الدكتور عادل إسماعيل، مدير مستشفى الأورام، وفريق إدارتي الدعم الفني، و التسجيل والاعتماد بالهيئة مع الكوادر الطبية كيفية حمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تساعد على تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية والوصول لرضا المرضى.

وقال بيان رسمي لهيئة الرقابة الصحية إن الفعاليات تأتي ضمن توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاته.

وقال الدكتور يوسف عامر، خلال الورشة أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)هي الجهة المنوط بها إصدار معايير الجودة الحاصلة على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية «الإسكوا»، وتهدف إلى تحسين أداء إدارة المنشآت الصحية، التدريب المستمر على أحدث أدلة العمل.

دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية

وعرض الدكتور محمد الطحاوي، مسؤول المكتب الفني مقدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وشرح دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة ونطاق عمل إداراتها المختلفة في دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعريف الحضور بأهمية تسجيل واعتماد المنشآت الطبية لتحقيق الهدف الرئيسي لسلامة المريض والتحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية.

وأشار خلال الندوة إلى أن تطبيق المعايير يساهم في رفع الكفاءة العملية لمقدمي الخدمة الصحية، وتحسين الممارسة الإكلينيكية وتقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم حزمة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الصحي على معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR لضمان الفهم الصحيح للمعايير والقدرة على تطبيقها بكفاءة وفعالية.