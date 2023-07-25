«الرقابة الصحية»: لدينا خطة طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية

شارك الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم، بالاجتماع التحضيري للإعداد لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية المقرر عقده بشرم الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء طبيب عصام القاضي، مقرر المؤتمر، لوضع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن موضع التنفيذ.

زيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية

شارك بحضور المؤتمر التمهيدي الذي أقيم بالقاهرة الدكتورة سها ناشد، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال السياحة.

وصرح الدكتور أحمد طه، بأنّ المؤتمر يعد أحد الخطوات المهمة لتنفيذ خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، مشيرا إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقا جديدة في هذا الملف المهم، خاصة وأنّ مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة لما تمتلكه من مناطق جذب سياحي ذات شهرة عالمية ولما تمتلكه من منشآت صحية بمعايير جودة معتمدة من هيئة الاعتماد الدولية (إسكوا).

المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية

وأضاف الدكتور أحمد طه، أنّ هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، انتهت من تطوير آلية لتأهيل واعتماد المنشآت الصحية بمعايير مشتركة مع منظمة تيموس TEMOS، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية، في إطار سعي الهيئة لوضع المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتابع أنّ حصول المنشأة الصحية على شهادة «اعتماد GAHAR» المعتمدة دوليا من الاسكوا، وشهادة «التميز في السياحة العلاجية GAHAR- TEMOS»، عامل جذب رئيسي للمريض الدولي، ودليل قاطع على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها جميع الاحتياجات والمتطلبات العالمية للمرضى، خاصة في ظل الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة، ما يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.

وحول طبيعة المريض الدولي، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ المرضى من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن التميز، وهو المستوى الأعلى من الاعتماد، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله إلى مصر وحتى مغادرته لها.