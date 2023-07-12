«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية لـ«التأمين الشامل»

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، والدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، لمناقشة آليات تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للحصول على تسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

جاءت الزيارة في إطار تكليف الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إلى مجلس إدارة كلية الطب ومستشفيات الجامعة، باتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة لحصول المستشفيات على اعتماد (GAHAR)، كي تكون الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات لمرضاها على أعلى مستوى من الجودة، وكذلك استعدادا لانضمام مستشفيات الجامعة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل فور دخولها إلى محافظات الدلتا.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور أحمد طه، حرص الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية وإدارة جامعة المنوفية وعميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفياتها، على تطبيق معايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي.

وأكد أنّ القيادة الواعية هي الركيزة الأهم في تطبيق واستقرار معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية، مشيدا بالدور المهم للمستشفيات الجامعية في القطاع الصحي بوجه عام، وكشريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الشامل، حيث تقدّم 60% من الخدمات الصحية الثلاثية، فضلا عن دورها الأكاديمي المتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات، ومساهمتها في تطوير وسائل التشخيص والعلاج من خلال الابحاث العلمية التي تُجري بها، وهو ما جعلها على رأس اهتمامات الهيئة خلال الفترة المقبلة.

التأمين الصحي الشامل الجديد

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنّ فريقا من المختصين بالهيئة سيزور مستشفيات جامعة المنوفية خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على المنشآت الصحية الجامعية الأكثر جاهزية، تمهيدًا للبدء في تأهيلها لتطبيق معايير GAHAR بالتنسيق والتعاون مع فريق الجودة بالمستشفيات، ووجّه بتقديم كل ما تحتاجه المستشفيات من خدمات تدريب الكوادر الطبية والفنيين والاداريين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب بالمنوفية، أنّ المستشفيات الجامعية من أهم الركائز الاساسية في تقديم خدمة صحية متميزة لابناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، حيث تقدم منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الأسرة ومكافحة العدوى.

وأضاف أنّ جامعة المنوفية قامت بتخريج 9 دفعات من الحاصلين على دبلوم الجودة، وهم النواة التي ستتعاون مع فريق العمل في الهيئة، لتأهيل المستشفيات لتطبيق المعايير للحصول على اعتماد GAHAR.

يذكر أنّ مستشفيات جامعة المنوفية تشمل 22 قسما، موزعة على 5 مستشفيات، وهي: مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، المستشفى الرئيسي، المستشفى التخصصي، مستشفى علاج الأورام، مستشفى منشأة سلطان.

شارك باللقاء، الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس الادارة، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.