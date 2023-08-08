محافظ مطروح: مبادرة 100 يوم صحة قدمت 200 ألف خدمة في 44 يوما

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حملة 100 يوم صحة والتي تقدم خدماتها لليوم الـ44 على التوالي وذلك بداية من 25 يونيو وحتى اليوم من خلال أكثر من 50 منفذ من منافذ تقديم الخدمات الطبية ما بين ثابت ومتحرك موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، وقال إنها قدمت 200 ألف خدمة صحية في 44 يوما منذ انطلاقها وحتى الآن للمواطنين.

200 ألف خدمة طبية للمواطنين

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بين له، أن الحملة قدمت حتى الآن أكثر من 200 ألف خدمة طبية، شملت أكثر من 25000 ألف خدمة من خلال مبادرات الصحة العامة التي تأتي في صدارة خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بينما قدمت 5836 خدمة للاعتلال الكلوي، وخدمات تنظيم الأسرة بإجمالي 17000 ألف خدمة موزعة ما بين منتفعات من المنافذ الثابتة والمتحركة بإجمالي 8084 خدمة، بينما بلغ عدد المنتفعات من الزيارات المنزلية نحو 8800 سيدة، وإجمالي المنتفعين من خدمات التثقيف الصحي والتوعية 110 آلاف و315 منتفعا.

قوافل علاجية ووقائية في مطروح

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك قوافل علاجية ووقائية جري تنفيذها، بإجمالي عدد المنتفعين14834 ألف منتفعا، وبلغ إجمالي عدد المنتفعين من خدمات الشؤون الوقائية نحو 40000 ألف منتفع.

دعوة للاستفادة من مبادرة 100 يوم صحة

وأهاب محافظ مطروح بالمواطنين، بالتوجه إلى الوحدات والمنافذ الطبية سواء الثابتة والمتنقلة لتلقى الخدمات الصحية المقدمة خلال حملة 100 يوم صحة بالمجان وفى حالة وجود استفسارات أو تساؤلات يرجى التواصل على الخط الساخن 15335.