رئيس الخارجة بالوادي الجديد يستقبل فريق «100 يوم صحة» للكشف على الموظفين

أعلن، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، جهاد متولي، إن فريق «100 يوم صحة» قدم خدماته الطبية المجانية للموظفين، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالمركز.

استقبال مبادرة 100 يوم صحة بالوحدة المحلية بالخارجة

وأضاف، رئيس مركز الخارجة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه تم تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، باستقبال فرق التوعية والتواصل المجتمعي، وفرق التمريض بمبادرة «100 يوم صحة» التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري.

تقديم خدمات للعالملين بمبادرة «100 يوم صحة»

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن ذلك جاء في إطار الحرص على تقديم خدمات المبادرة بالوحدة المحلية بالخارجة، لجميع العاملين والمواطنين المترددين، كما أن فريق العمل بالعلاقات العامة بالمركز، قام باستقبال فريق المبادرة وتسهيل مهمتهم، وشملت المبادرة اكتشاف وعلاج الأمراض غير السارية والكشف عن الاعتلال الكلوي والاكتشاف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرات دعم صحة المرأة المصرية، واكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.