توجيهات وزارية بتكثيف جهود الفرق الطبية في «100 يوم صحة»

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف مجهودات الفرق الطبية في حملة «100 يوم صحة» للوصول الى أكبر عدد من المواطنين والكشف عنهم خلال الحملة في مختلف التخصصات الطبية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أنّ حملة «100 يوم صحة»، قدّمت نحو 17 مليون خدمة للمواطنين منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

العمل على الوصول الى أكبر عدد من المواطنين خلال حملة "100 يوم صحة"

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحملة اقتربت على الانتهاء، ونجحت في الكشف على عدد كبير من المواطنين، ونسعى لرفع الاستعداد بشكل أكبر للوصول إلى جميع الفئات العمرية المختلفة بداية من حديثي الولادة مرورا بكبار السن والسيدات، لتحقيق المستهدف من الحملة، وهو التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى إمكانية طلب خدمة الكشف والعلاج داخل المنزل من خلال الاتصال بالخط الساخن 1082627 وطلب الخدمة من خلال فرق التواصل المجتمعي بشكل عاجل، علما بأنّ الخدمة متوافرة لكبار السن والأشخاص غير القادرين على الحركة.

التأمين الصحي الشامل .. ومستشفي هليوبليس

وأضاف المصدر، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجّه بتنفيذ توجيهات القيادة السياسة بشأن الإسراع في وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل ودخول جميع المحافظات فيها في فترة وجيزة، لافتا إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل من أقوي الأنظمة التي يتم العمل عليها الفترة الحالية، وتنعكس على رضا المواطن عن المنظومة الصحية.

وأكد المصدر أنّ الوزير تابع أعمال رفع كفاءة مستشفى هليوبليس بمصر الجديدة، وأعمال تطوير معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة ذات جودة عالية، ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية في مصر.