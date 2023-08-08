«الشباب» تطلق النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالحوكمة بالمركز الأوليمبي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي تنفذه الوزارة بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 8 حتى 10 أغسطس الجاري.

تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة

وشهد الوزير الجلسة الأولى بالملتقى، وجاءت بعنوان «تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة»، وشارك فيها كل من اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور طارق الحصري خبير التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي، والدكتور محمد ماجد خشبة الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، نائباً عن الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، وهبة جاد الحق المدير العام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نائبا عن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأدار الجلسة عبد الله يسري المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

مبادئ الحوكمة وفق المعايير المحلية والدولية

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة ومدروسة تطبق من خلالها مبادئ الحوكمة والمراجعة وفق المعايير المحلية والدولية، وأن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تضطلع بهمة الحفاظ على المال العام والتدقيق الداخلي.

ولفت الوزير إلى التعاون المستمر مع مختلف الجهات ومنها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد التخطيط القومي، وغيرها من المؤسسات الحكومية الوطنية وذلك فى ضوء الحرص على الشفافية والحوكمة كمبادئ أساسية ترتكز الوزارة عليها فى عملها.

وتشجيعاً للتميز المؤسسي، كرّم الدكتور أشرف صبحى المتميزين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة حيث تم تكريم عدد ثلاث مديريات الأكثر تميزاً، وهي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف.

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «حوكمة المشروعات الشبابية والرياضية»، وناقشت حوكمة الإجراءات والسياسات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وسبل تحقيق الجودة والتميز، وذلك بمشاركة كل من اللواء مهندس أحمد بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور فريد إسكندر نائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين العرب، وعمر حجازي المحامي واستشاري الحوكمة.

ويشارك في فعاليات الملتقى هذا العام مديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والسادة مديرو إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والسادة العاملين بالإدارة بمديريات الشباب والرياضة، إضافة الى قيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من السادة العاملين بالوزارة.

تحقيق التنمية المستدامة

ويناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام هذا العام عدداً من الموضوعات، منها تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وحوكمة المشروعات الشبابية والرياضية، استخدام الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، وحوكمة إدارة الموارد البشرية مع التطبيق على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، المراجعة الداخلية الآليات والأهداف، وأثر الذكاء الاصطناعي على الحوكمة والتدقيق، ومعايير واشتراطات جودة المشروعات الشبابية والرياضية في ضوء مواصفة جودة المشروعات أيزو رقم 9006، وحوكمة التعاقدات الحكومية في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وحوكمة الحسابات الحكومية في ظل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ولائحة المخازن، حوكمة الإنفاق في ظل توجه الدولة نحو موازنة البرامج والآداء.