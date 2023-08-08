«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات الفوج الثاني من معسكر سفراء مشواري

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، المعسكر الثاني لصقل سفراء مشواري، والذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات «القاهرة، والغربية، وسوهاج»، في الفترة من 5-9 أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية في بورسعيد.

تدريب السفراء على مجموعة مهارات حياتية

ودرّب المعسكر السفراء على مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة؛ لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، إضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين TOT.

وأكدت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنّ وزارة الشباب والرياضة تعمل دائمًا على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم إلى سوق العمل، مشيرةً إلى أن برنامج «مشواري» من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لذا حصل البرنامج على رعاية رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن أنّ الوزارة تعمل على أن يصل البرنامج لجميع فئات النشء والشباب.

«مشواري» يستهدف النشء

يذكر أنّ برنامج سفراء مشواري، ينفّذ مع النشء في المرحلة العمرية من «10-14» عامًا، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل «التفكير الإيجابي، والتواصل، والتفكير الإبداعي، والتقبل، والأساليب التحفيزية، وكيفية التعلم والعمل الجماعي».