خبراء: الحوكمة والرقمنة وراء قفزة النمو الاقتصاد المصري في آخر 8 سنوات

أكد عدد من خبراء التنمية الإدارية والبشرية وأساتذة الاقتصاد، أن القفزة الكبيرة والنمو الاقتصادي المحلي الذي شهدته مصر خلال السنوات الثماني الأخيرة، كانت بسبب التطور التكنولوجي، وتطبيق نظم الحوكمة والرقمنة ومبادئ الشفافية والعدل في كل المؤسسات المصرية ومنشآت القطاعين العام والخاص.

الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، على هامش حفل الإعلان عن جوائز أفضل النماذج الناجحة في الاقتصاد المصري لعام 2023، حيث حصلت مؤسسة نهضة مصر على أفضل نماذج الشراكات العائلية في الاقتصاد المحلي لعام 2023، وذلك بحضور عدد كبير من خبراء التنمية البشرية والإدارية وعلماء وأساتذة الاقتصاد، ومنهم حكيم مشركي، أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ونبيل دياب، شريك الرئيس التنفيذي للعمليات في «برايس ووترهاوس كوبرز».

وأضاف المشاركون في الندوة أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة، على الرغم من الأزمات والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، وكان آخرها جائحة كوفيد 19 «كورونا»، إلا أن أساليب الإدارة الجيدة التي اتخذتها المؤسسات الاقتصادية في مصر، ومن بينها الحوكمة والرقمنة كان لها دورا كبيرا في مواجهة هذه التحديات.

التطورات التكنولوجية غير المسبوقة خلال السنوات الاخيرة

وأكدت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، أن التطور المستمر والريادة في الابتكار والحداثة هو العامل الرئيسي لضمان نجاح واستمرارية المؤسسات الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، وهو ما ننتهجه بالأساس في كافة خططنا واستراتيجياتنا التوسعية، لافتة إلى أن تجارب الشركات العائلية في مصر وما تقدمه من إسهامات ملحوظة في عمليات الإنتاج والتشغيل، كان له أكبر الأثر في النمو الملحوظ للاقتصاد المحلي، والمساهمة في حل كثير من المشاكل خلال السنوات الثماني الأخيرة، ومن بينها أزمة البطالة بتوفير الكثير من فرص العمل بالقطاع الخاص .

يذكر أن مؤسسة «بيزنس فورورد Business Forward»، التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تنظم جائزة سنوية لأفضل نماذج المؤسسات الاقتصادية التي حققت مساهمات كبيرة في الاقتصاد المصري المحلي، حيث أرجعت لجان التحكيم فوز مؤسسة نهضة مصر للنشر باعتبارها نموذجا مثاليا للابتكار وتحقيق الاستدامة ونجاحها في التطور عبر الأعوام الـ 85 الماضية.