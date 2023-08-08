6 معايير لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن التعامل مع آثار التغيرات المناخية يأتي من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي «Cop 28».

معايير اختيار المشروعات الخضراء في البحيرة

وأوضحت «بلبع» أنه يتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، بشكل عام المشروعات التي تعمل في أحد التخصصات التالية يمكنها التقدم للمشاركة في المبادرة وهي تخصصات «الطاقة، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، الزراعة المستدامة، المباني الخضراء، المياه، النقل المستدام، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، السياحة المستدامة، سلاسل الامداد الخضراء، إدارة المخلفات، التنوع البيولوجي، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، المواد الحيوية»

وأوضحت أن المعايير جاءت كالآتي:

- المعيار الأول «المكون الأخضر»

- المعيار الثاني «المكون التكنولوجي الذكي»

- المعيار الثالث «الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل»

- المعيار الرابع «القابلية للتوسع والتكرار»

- المعيار الخامس «الأثر المستدام»

- المعيار السادس «التمكين وتكافؤ الفرص»

وأوضحت رابط التقديم في المشروعات الخضراء في البحيرة، بعد أن تم مد فترة التقديم للمبادرة حتي أول سبتمبر 2023 وتهيب محافظة البحيرة بمن يرغب الاشتراك، سرعة التسجيل في المبادرة وذلك من خلال الرابط التالي: http://www.sgg.eg