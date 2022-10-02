تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الفائزة بالمبادرة الوطنية في غرب الدلتا

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك بمبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار استعداد مؤتمر المناخ العالمي COP27.

جاء ذلك بحضور السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، والدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور في هذا المؤتمر المتميز بمبنى ديوان عام المحافظة، معربا عن سعادته بتواجدهم على أرض مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

18 مشروعا فائزا

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المؤتمر يأتي لتكريم الفائزين والاحتفال بالمشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بإجمالي 18 مشروعا بواقع 6 مشروع لكل محافظة.

وثمن المحافظ جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة لافتًا إلى أن جميع المشروعات أعدت من قبل خبراء ومتخصصين.

وأشاد بالمبادرة التي تعد غير مسبوقة على المستوى العالمي، وتقام تحت رعاية ودعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جهود للتعامل مع التغيرات المناخية

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف أن المبادرة من خلال الإحصائيات النهائية للمشروعات المشاركة بها ساهمت في نشر الوعي لدى قطاع كبير من المواطنين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى رأسها تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بما يعـود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين ووضع قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية بكل محافظة ومنها محافظة الإسكندرية.

استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء

على الصعيد ذاته، أضاف المحافظ أن الإسكندرية بدأت في العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة وجرى بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة بالطاقة الشمسية، بالإسكندرية، والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.