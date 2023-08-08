رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مفاجأة في عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي.. هذا قيمة راتبه

كتب:

أحمد شوقي
08:08 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
محمد الشناوي

محمد الشناوي

أنهت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، التي يترأسها أمير توفيق، بعد التنسيق مع شركة الكرة للقلعة الحمراء، الرتوش الأخيرة للعقد الجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت»، إنه جرى الاتفاق مع الحارس على تجديد عقده لمدة 5 سنوات جديدة، ليستمر في النادي حتى 2028، مع الفريق مع زيادة راتبه تقديرًا له بعد رفض كل العروض الخارجية التي قدمت له طوال السنوات الماضية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنـا

اقرأ المزيد:

تفاصيل التعاون بين النادي الأهلي والجامعات الكندية.. منح تعليمية لمدة عامين

محمود مسلم: النادي الأهلي نجح في تحقيق أروع أداء منذ فترة طويلة

ماذا قالت صحف السعودية عن انتقال البرازيلي فيرمينو إلى النادي الأهلي؟

سفير الصين بالقاهرة يهنئ النادي الأهلي بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا
بقلم أحمد شوقي