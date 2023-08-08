مفاجأة في عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي.. هذا قيمة راتبه

أنهت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، التي يترأسها أمير توفيق، بعد التنسيق مع شركة الكرة للقلعة الحمراء، الرتوش الأخيرة للعقد الجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت»، إنه جرى الاتفاق مع الحارس على تجديد عقده لمدة 5 سنوات جديدة، ليستمر في النادي حتى 2028، مع الفريق مع زيادة راتبه تقديرًا له بعد رفض كل العروض الخارجية التي قدمت له طوال السنوات الماضية.

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