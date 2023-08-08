«الحوار الوطني» يثمن إخلاء سبيل 33 محبوسا: يوفر لنا أجواء طيبة للنجاح

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ترحيب وارتياح مجلس الأمناء بقرارات النيابة العامة الموقرة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً.

وأضاف «رشوان»، فى تصريحات اليوم، أن المجلس ثمّن هذه القرارات، حيث تأتى لكى تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار بالصورة التى تتناسب معه، كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل، منوهاً بتطلع المجلس إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية بصدور المزيد من هذه القرارات، التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

وثمّنت «كتلة الحوار» قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً، داعية الإدارة المصرية للإفراج عن باقى المحبوسين فى قضايا الرأى، مجددة دعوتها للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام حقه الدستورى فى «العفو الرئاسى» عمن شملتهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأى والخلاف السياسى.

وأكدت أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعاً ونشجع عليها ونعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.

«عبدالجواد»: القرارات تؤكد أنه لا تمييز ولا ضغوط فى الإفراجات

وأعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، عن تقديره لاستمرار استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى تحقيق الاستجابة لمطالبات عديدة من جميع القوى الحقوقية، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، وكذلك توصيات الحوار الوطنى.

وأكّد «عبدالجواد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ صدور قرار بالعفو عن مجموعة متنوعة ومنهم شباب وأسماء أغلبها غير معلوم أو مشهور يؤكد أن سياسة العفو مستمرة بلا تمييز ولا ضغوط من أى نوع، بل تؤكد أن المهام تتم نفاذاً للدستور والقانون، والتزام الدولة والرئيس باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات العفو التى تطلقها لجنة العفو الرئاسى، والتى كان آخرها الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذرياً، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسى.

وأضاف «بدوى» أن قرار لجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، ومنهم عمر الشنيطى ويوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطنى، موضحاً أنّ الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة بملف حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة وضعت الملف الحقوقى نصب أعينها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة، وجرت ترجمة ذلك فى العديد من الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسى، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتابع أن الإفراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسى تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتاً إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من حق الإنسان فى الحياة الكريمة التى كفلها الدستور.