«إكسترا نيوز» ترصد تفاصيل جلستي التعليم والسكان في الحوار الوطني

قالت شيرين مجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن جلسات الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية مستمرة لأكثر من ساعتين ونصف حيث يعقد جلستين متخصصتين بالمحور المجتمعي حيث لجنة التعليم وتطويره، والقضية السكانية.

جلسة تطوير التعليم ما قبل الجامعي

تابعت «مجدي»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، الجلسة المتعلقة بلجنة التعليم ما قبل الجامعي وتطويره تناقش أبرز الحلول وهي التوحيد بالقوانين بالتعليم قبل الجامعي بقانون واحد واستحداث مواد خاصة بالإدارة المركزية وهناك اقتراحات قدمها المعلمون وتوافق ورغبة بالمقترح الخاص بإعادة تفعيل نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات وتكون لها دور بأرض الواقع.

جلسة تطوير القضية السكانية وإيجاد حلول

إضافة موفدة قناة «إكسترا نيوز»، الجزء الخاص بلجنة القضية السكانية كان هناك مقترحات خاصة بإصدار تشريعات تجرم عمالة الأطفال والزواج في سن صغيرة والتسريب من التعليم وهي العوامل التي تساهم في تقليص عدد السكان وعدد الإنجاب وأيضا من ضمن المقترحات هو مقترح خاص بإعادة مكانه المجل القومي بالسكان وإمداده بالمعلومات والصلاحيات الواسعة وإيجاد آلية للحصول على معلومات دقيقة للخريطة السكانية لاتخاذ القرارات بشكل عام