«الريادة»: مشاركو الحوار الوطني يهدفون لإيجاد سياسة ثابتة لتطوير التعليم

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّ قضية التعليم تهم كل مواطن مصري فلا يوجد بيت يخلو من طالب بإحدى مراحل التعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي، لذا أولى الحوار الوطني اهتمامًا شديدا بتلك القضية.

أهمية وجود خطة شاملة للتعليم

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بذلك الملف للغاية، إذ أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب، متابعا: «كل القوى المشاركة في الحوار الوطني هدفها واحد وهو وجود سياسة ثابتة لتطوير التعليم في مصر».

وأشارإلى أنّ تطوير التعليم يحتاج إلى أمور عدة أبرزها إنشاء المدارس، تقليل كثافة الفصول، تطوير الكتاب المدرسي، فضلا عن تدريب المعلم الذي يطبق الفكر الجديد، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني يطالب بمنظومة ووجود خطة شاملة للتعليم لا تتغير بتغيير الوزير المسؤول.

وتابع بأنّ معظم القوى التي شاركت في الحوار الوطني سواء السياسية أو المجتمعية طالبت بخطة موضوعة من قِبل الدولة؛ لتطوير السياسة التعليمية في مصر، والتي لا بد أن تظل مستقرة ومنتظم ولا تتغير بتغيير مسؤول أو بتغير من يدير العملية التعليمية في مصر، إذ إنّه يجب على كل مسؤول جديد إكمال الخطة من ناحية الكتاب المدرسي وإعداد المعلم، فضلا عن الفصول المدرسية.

التعليم قاطرة التنمية لأي دولة

وأكد: «كل المشاركين في الحوار الوطني طالبوا بوضع استراتيجية للدولة المصرية لمدة 30 سنة قادمة لا تتغير بتغيير وزير أو مسؤول»، مشيرا إلى أن الهيئة القومية للتعليم والتدريب وما تضمه من وزراء ومستشارين يعملون على وضع رؤى مستقبلية للتعليم في مصر، كون التعليم قاطرة التنمية لأي دولة.