5 معلومات عن فرع المعهد القومي للغات في الوادي الجديد

حظيت محافظة الوادي الجديد بالعديد من التطورات في البنية التحتية التكنولوجية وتدريب وتأهيل الشباب وهي إنشاء مركز إبداع الرقمية خلال الفترة الأخيرة، وتجري حالياً إنشاء المعهد القومي للغات والكائن بمدينة الخارجة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

تستعرض «الوطن» في سطور 5 معلومات عن إنشاء المعهد القومي للغات بمحافظة الوادي الجديد.

تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات بالوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمدالزملوط في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري حالياً تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات الجاري إنشاؤه بالمبنى الكائن خلف ديوان عام المحافظة حيث يتم حالياً تجهيز التشطيبات الداخلية بالمبنى .

5 معلومات عن المعهد القومي للغات بالوادي الجديد

وترصد السطور التالية، 5 معلومات عن المعهد القومي للغات بمحافظة الوادي الجديد، كما يلي:

1- يُقدم المعهد القومي للغات التابع للقوات المسلحة دورات فى 16 لغة، من مختلف لغات العالم، بأسعار مخفضة بنسبة 60%.

2- جرى إنشاء المعهد على قطعة أرض فضاء تم تخصيصها للمعهد بجوار ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

3- يضم المعهد القومي للغات بمحافظة الوادي الجديد 4 معامل للتدريب تتسع لـ 60 متدربا.

4- إنشاء قاعات بالمعهد مُجهزة ومتخصصة للاختبارات .

5- الانتهاء من تنفيذ 90% من المعهد القومي للغات بالوادي الجديد التابع للقوات المسلحة، استعدادًا لأعمال الفرش والتأثيث وتركيب أجهزة الحاسب الآلي والشاشات اللازمة ليتم افتتاحه في وقت قريب.