«تعليم مطروح»: حزمة إجراءات لاستيعاب الكثافات الطلابية بمدارس اللغات

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن اللواء خالد شعيب وافق على خطة المديرية ممثلة في إدارة المدارس الرسمية لغات، والتي تضمنت عدة إجراءات لضبط الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية لغات واستيعاب المرتفع منها.

تفاصيل إجراءات استيعاب أماكن بالمدارس الرسمية

وأضاف أن محافظ مطروح وافق على توجيه كل التحويلات الداخلية والخارجية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية إلى مدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات، نظرا إلى وجود فراغات تسمح باستيعاب الطلاب وتوجيه التحويلات بالمرحلة الإعدادية إلى مدرستي ابن سينا الرسمية وحدائق مطروح، بالإضافة إلى توجيه التحويلات بالمرحلة الثانوية إلى مدرستي حسن الشربتلي الرسمية لغات ومطروح الرسمية.

فتح فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه جرى الموافقة على فتح فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات لاستيعاب جميع الطلاب والجمع بين الأشقاء في مدرسة واحدة، وذلك في إطار التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

دعم محافظ مطروح للارتقاء بالمنظومة التعليمية

وأكد وكيل الوزارة على دعم محافظ مطروح المتواصل للمنظومة التعليمية موضحا أن تلك الإجراءات السالف ذكرها تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للإرتقاء بالمنظومة التربوية بالمدارس الرسمية لغات.