إقبال كبير على معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة

شهد ثاني أيام معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إقبالا كبيرا من الجمهور على الأجنحة والفعاليات المختلفة المقدمة للطفل.

مواعيد معرض رأس البر للكتاب

وقدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض، بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة أشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان، وغيرها من الفعاليات المختلفة.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الساعة 6 مساء إلى 2 صباحا، حتى يوم 16 أغسطس الجاري.

معرض رأس البر للكتاب

ويشارك في المعرض ما يقرب من 30 ناشرا ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200 عنوان من كل إصداراتها المختلفة، وتقدم هيئة الكتاب إصدارات بأسعار رمزية ضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع، تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيها.