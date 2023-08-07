محافظ دمياط تفتتح معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض رأس البر للكتاب فى دورته الرابعة، والذي تضمن عدد كبير من الإصدارات والمؤلفات لأكثر من 30 ناشرا من دور النشر الخاصة والمؤسسات الصحفية وقطاعات وزارة الثقافة، ويقدم أنشطة فنية للأطفال.

المعرض مستمر حتى 16 أغسطس

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض الذي سيستمر حتى 16 أغسطس الجاري، ويضم 30 ناشرا ما بين دور النشر الخاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا، فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة.

محافظ دمياط تشيد بالمستوى الثقافي للمعرض

وحرصت محافظ دمياط على التواصل مع العارضين من مختلف دور النشر، واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة، حيث أشادت بالمضمون الثقافي والمعرفي الذي تقدمه الكتب لقرائها من الكبار والأطفال.

كما أشادت بجهود وزارة الثقافة، مؤكدة حرص المحافظة ووزارة الثقافة على إقامة المعرض كل صيف بمدينة رأس البر للعام الرابع على التوالي، وذلك نظرًا لتردد عدد كبير من الزائرين على المدينة خلال تلك الفترة بما يضمن وصول المحتوى الثقافي والمعرفي لمختلف الفئات.