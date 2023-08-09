7 معلومات عن المصنع الياباني الجديد لإنتاج المكملات الغذائية الصحية

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أول أمس الاثنين، مع ممثلي شركة أوتسوكا العربية وهي إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية، وهي من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية، بهدف إقامة مشروع الشركة وهو عبارة عن مصنع جديد لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة.

وتستعرض «الوطن» كل المعلومات التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن المصنع الياباني الجديد للمكملات الغذائية الصحية ومشروبات الطاقة.

تفاصيل المصنع الياباني الجديد لإنتاج المكملات الغذائية الصحية

- المصنع مُخصص لإنتاج كل من المكملات الغذائية الصحية ومشروبات الطاقة، من خلال أحدث التكنولوجيات العالمية.

- سوف يُقام المصنع في مدينة العاشر من رمضان.

- تخصيص مساحة 95 ألف متر مربع لإقامة المصنع.

- أكثر من 1.2 مليار جنيه مصري هو حجم الاستثمارات المتوقعة لمشروع المصنع الياباني الجديد.

- المصنع يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل.

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية سوف تُقدم كافة أوجه المساندة والدعم والتسهيلات من أجل بدء الشركة في مشروعها.

- تنوي شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية تصدير المنتجات إلى دول الشرق الأوسط، إلى جانب الطرح في السوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر، فإن «أوتسوكا» تُعد من الشركات العريقة في اليابان، وتأسست في عام 1921 بتصنيع المركبات الكيميائية، كما أنها توسعت بعد ذلك بمجالات الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضاً المكملات الغذائية والفيتامينات، كما أن شركة «أوتسوكا» تمتلك 49 فرعا في اليابان، مع 63 فرعا في آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى 35 فرعا في أوروبا.