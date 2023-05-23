رئيس «التنمية الصناعية»: الملابس والمنسوجات من القطاعات الواعدة في مصر

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه جرى الاعتماد فترة طويلة على القطاعات الصناعية البسيطة، مثل الصناعات التي بها تجميع ومنتجات خام أو مواد غذائية بسيطة.

قطاعات واعدة في مصر

وأضاف «عبدالكريم»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، إن هناك قطاعات صناعية واعدة في مصر طبقا لخاماتها ومستلزماتها وللعمالة الموجودة بها، وهذه القطاعات جرى التركيز عليها إلى حد بعيد، وبدأ هناك ما يسمى بالتخطيط الصناعي المستقبلي وعلى مراحل مختلفة.

دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية

وأشار إلى أنه جرى البحث عن سلاسل الإمداد العالمية والتي يمكن أن يكون لمصر دور بها، ومن ثم تم إعادة الحسابات على المحافظات والمناطق الجغرافية، وفقا لما بها من مواد خام وثروات تعدينية ومعدنية ومواد غذائية وزراعة للتركيز عليها.

ولفت إلى أن الملابس والمنسوجات قطاع واعد للغاية في مصر، ويجرى التصدير خلالها بقيم معقولة، وفتح أسواق عالمية قوية جدا، وهناك فرص في هذا القطاع.