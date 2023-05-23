رئيس «التنمية الصناعية»: الحوار الوطني سلط الضوء على مشكلات الصناعة

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إِنَّ مصر بعد عام 2011 حدث بها الكثير من الأزمات والتراجع في بعض القطاعات، ولكن بالرغم من أن النسبة هي التي تراجعت إلا أن مصر بها قاعدة صناعية كبرى في عدة قطاعات صناعية.

استعادة وضع مصر الصناعي

وأضاف «عبدالكريم»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه مؤخرا هناك تركيز كبير على استعادة وضع مصر ومكانتها في قطاع الصناعة، التي كان ينقصها البنية التحتية، وهو ما جرى خلال السنوات الماضية، والبنية التحتية الممكنة للصناعة أجريت بشكل قوي.

ولفت أَنَّهُ جرى التركيز على البنية التحتية التي تمكن الصناعة، والصناعة تحتاج إلى خطة طويلة الأمد مقارنة بالتجارة، والتي يمكن أن تتغير من يوم وليلة، بينما الصناعات تحتاج إلى سنوات لإنشاء قاعدة صناعية كبرى.

التحديات التي تواجه الصناعة

وأوضح أنه في الحوار الوطني جرى التركيز على التحديات التي كانت تواجه الصناعة الفترة الماضية، وكيفية جعل مصر دولة تنافسية في الصناعة، لافتا إلى أن أهم مؤشر على زيادة الصناعة هو الصادرات.