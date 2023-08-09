أثر مفاجئ لدواء تخسيس.. يقلل الإصابة بالقلب والسكتة الدماغية

ثبت أن أحد أشهر أدوية التخسيس له القدرة على التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة المرتبطة بالقلب، وذلك كنتيجة لتجربة سريرية كبرى، نشرت بعض تفاصيلها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

تأثير وقائي

وذكر تقرير «سي إن إن» أنه ثبت أن عقار «ويجوفي» لفقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة المرتبطة بالقلب بنسبة 20% فيما سمى بتجربة سريرية بارزة في الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعد ذلك أول عقار لفقدان الوزن وحده يمكن أن يكون لديه مثل هذا التأثير الوقائي.

نسبة أعلى مما توقعه العديد من الخبراء

وتابع التقرير أن اكتشاف انخفاض بنسبة 20% في مخاطر القلب يعد نسبة أعلى مما توقعه العديد من الخبراء، وأظهرت تجربة مماثلة لعقار "أوزيمبيك" لمرضى السكر من النوع الثاني ، والذي يستخدم نفس المادة الفعالة "سيماجلوتايد"، أنه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 % - ولكن لم تظهر أي تجربة حتى الآن انخفاضًا في المخاطر لدى الأشخاص غير المصابين بالسكر، وقال الدكتور ستيفن نيسن من كليفلاند كلينيك لشبكة "سي إن إن": "تاريخيًا ، كانت تجارب أدوية إنقاص الوزن غير ناجحة للغاية ، وبعضها أظهر ضررًا .. هذه تجربة مهمة".