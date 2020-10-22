عاجل.. "حماية المستهلك" يحذر من دواء تخسيس

حذَّر جهاز حماية المستهلك المواطنين من تناول منتج "turbo slim"، الذي يستخدم كدواء تخسيس وإنقاذ الوزن، استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك، في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري.

وقال "الجهاز"، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز، إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال ميديا، التي تدعي فيه الشركة المنتجة، حصول المنتج المعلن، على تصريح من وزارة الصحة، وهو على خلاف الحقيقة، وعليه قام الجهاز باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة".