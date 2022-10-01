رئيس أول مؤتمر عالمي لجراحات الأوعية الدموية بالأقصر: دعاية سياحية لمصر

يعقد في مدينة الأقصر وعلى مدى 3 أيام أول مؤتمر طبي مصري عالمي لتخصصات الأوعية الدموية، والقدم السكري، وجراحة القلب والصدر، والجراحة العامة بحضور 1000 طبيب مصري وأجنبي، في الفترة من 30 نوفمبر 2022 إلى 2 ديسمبر 2022 في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي وتشجيع السياحة وخاصة مدينة الأقصر، ومن هذا المنطلق؛ كانت المبادرة بعقد هذا المؤتمر العلمي الدولي الرفيع في مدينة الأقصر.

قال الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ومدير مركز الأوعية الدموية بجامعة المنصورة السابق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعتبر حدثا طبيا عالميا يسعى للدعاية السياحية لمصرنا الحبيبة ومتماشيا مع النظرة المستقبلية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنشيط السياحة بمدينة الأقصر، ويعقد تحت عنوان «مؤتمر مصر لجراحات الأوعية الدموية».

150 عالما محاضرا من جميع جامعات مصر

وأضاف «سليمان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المؤتمر يحاضر به أكثر من 150 عالما من جميع جامعات مصر ومن جميع أنحاء العالم فى مجال جراحة الأوعية الدموية والقدم السكرى، جراحة القلب والصدر، علاج والوقاية من القدم السكري.

تجمع لمجموعة من المؤتمرات الطبية

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعتبر تجمع لمجموعة من المؤتمرات الطبية الكبيرة التى كانت تنظم سنويا بشكل فردي، إلا أنها انضمت هذا العام لتمثل مصر فى مؤتمر دولي ضخم، وتلك المؤتمرات هي: «مؤتمر المنصورة الدولي لجراحات الأوعية الدموية والقدم»، و«مؤتمر أقسام جراحات الأوعية الدموية بجامعة الأزهر»، كما ينضم إليه «المؤتمر الدولي الأول للجمعية العربية الدولية لجراحة الأوعية الدموية (البافس)».

حضور 1000 طبيب

أكد رئيس المؤتمر، أن العدد المتوقع للحضور هو حوالي 1000 طبيب من مصر والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويقام بمدينة الأقصر لمدة 3 أيام ويحتوى على أكثر من 150 محاضرة بالإضافة إلى أكثر من 10 ورش عمل ومناظرات علمية.