تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأضافت أنه تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة- الرقم القومي)، ويجب أن يراعي الطالب فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقا تماما لشهادة الميلاد.

وقالت الوزارة إنه جار فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/ 8/ 2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:

وقالت الوزارة إنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:

-صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

- مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

- عدد 4 صور شخصية.