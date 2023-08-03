انتهاء اختبارات القدرات بكليتي «تربية نوعية ورياضية» في كفر الشيخ اليوم

تختتم جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023، الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية شعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية»، وكلية التربية الرياضية.

رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على توفير المُناخ الملائم

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة كانت حريصة على توفير المُناخ الملائم وسُبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات، ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويُسر دون مواجهة أي معوقات، مضيفًا أنّ خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية النوعية، تمت عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وفي سياق آخر، تستعد جامعة كفر الشيخ لبدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة 2023 «المرحلة الأولى»، للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجانًا.

ما هي جامعة كفر الشيخ؟

جدير بالذكر، أنّ جامعة كفر الشيخ تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وقد أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تضم 21 كلية ومعهد.