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خبير تسويق رقمي يوضح أسباب تغيير عصفور «تويتر» الأزرق إلى العلامة «X»

كتب:

نرمين عفيفي
12:41 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
منصة تويتر

منصة تويتر

قال المهندس مصطفى رحيم، خبير النظم والمعلومات والتسويق الرقمي، إن تغيير العلامة التجارية الخاصة بموقع التواصل الاجتماع «تويتر» إلى علامة «X»، لم يكن محض صدفة، إنما أعلن عنه إيلون ماسك، حينما نجح في الإستحواذ على منصة «تويتر».

شركات إيلون ماسك التي ترفع شعار «X» 

فسر خبير النظم والمعلومات، خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، سبب اختيار العلامة «X» بديلا عن عصفور تويتر السابق، كون «X» يمثل شركات ماسك، مثل شركة سبيس إكس المتخصصة في النقل الفضائي، وشركة تسلا الرائدة في صناعات السيارات الكهربائية.

إيلون ماسك مولع بحرف «X» ويعتبره تميمة حظ قوية

أكد «رحيم» أن إيلون ماسك مولع بحرف «X» ويعتبره تميمة حظ قوية، مشيرا إلى أن ماسك بعد استحواذه على منصة تويتر قال إنه سيعمل على نشر «X» سريعا، وأن يحتوي تويتر كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي مثل «وي شات» الصيني.

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