المتحدة والعالم علمين يتصدران تويتر بعد حفلي تامر حسني ومدحت صالح

تصدر اسم الشركة المتحدة، والعالم علمين، تريند تويتر، تزامنا مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 «العالم علمين»، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك بعد إذاعتها حفلات الفنانين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم على قناتي "الحياة" و"سي بي سي"، وحفل الفنان تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما سيذاع في العاشرة من مساء غدا الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

إشادات الجمهور بمهرجان العالم علمين

وقال أحد المتابعين: «المتحدة حست بيا إني مكتئب فجابولي حفلات العلمين لحد البيت في التلفزيون»، وأضاف آخر: «حفل ريهام عبد الحكيم جميل أوي، راقية وشيك وصوت مصري أصيل جدا، بحبها أوي وبحب صوتها الطربي اللي بيروي الروح»، وأوضح آخر: «مستني مدحت صالح بفارغ الصبر علشان الأغنية دي بالذات».

وأحيا المطرب وائل الفشني حفلا على مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، ضمن الفعاليات المتنوعة لمهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية، وتنقلها قناة «الحياة»، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبعد حفل «الفشني»، انطلق الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، على مسرح أرينا العلمين، ويذاع على قناتي «الحياة» و«سي بي سي» على الهواء مباشرة.

المهرجان مستمر حتى 26 أغسطس

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفية، انطلق يوم 13 يوليو الماضي، ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.